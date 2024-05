حملها الان .. حمل الآن واستمتع مع اصدقائك لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني

مع إطلاق ذا لاست أوف أس الجزء الثاني (The Last of Us Part II) ازداد اهتمام عشاق الألعاب حول العالم بتحميل هذه التحفة الفنية التي تم تطويرها من قبل شركة Naughty Dog ونشرتها Sony Interactive Entertainment كما تعد اللعبة واحدة من أبرز إصدارات الجيل الأخير حيث تأخذ اللاعبين في رحلة مشوقة عبر عالم ما بعد الكارثة المليء بالتحديات والصراعات إذا كنت من محبي الألعاب القصصية ذات الرسوميات المتقدمة والأسلوب السينمائي فإن تحميل ذا لاست أوف أس الجزء الثاني سيكون تجربة رائعة بالنسبة لك.

خطوات تحميل لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني

اولا يتم تشغيل جهاز PlayStation

قم بتشغيل جهاز PlayStation 4 أو PlayStation 5 الخاص بك وتسجيل الدخول إلى حسابك على PlayStation Network (PSN).

انتقل إلى PlayStation Store من القائمة الرئيسية.

في شريط البحث اكتب The Last of Us Part واضغط على زر البحث.

ستظهر نتائج البحث اختر The Last of Us Part II من بين النتائج.

اضغط على اللعبة ثم اختر خيار الشراء سيتم توجيهك لإدخال تفاصيل الدفع إذا لم تكن مسجلة مسبقا.

بعد إتمام عملية الشراء اختر خيار تحميل (Download) لبدء تنزيل اللعبة على جهازك.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك بعد الانتهاء يمكنك بدء اللعب مباشرة من القائمة الرئيسية.

نصائح لتحسين تجربة اللعب