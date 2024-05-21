عاجل.. “وزارة المالية” تُعلن إطلاق رواتب الموظفين والمنتسبين لشهر أيار

قامت وزارة المالية في دولة العراق، بإطلاق رواتب الموظفين والمنتسبين في جميع القطاعات الحكومية والعسكرية، بما تسمح لهم في الحصول على رواتبهم وكافة المستحقات المالية لشهر أيام الجاري، بالإضافة إلى أن دائرة المحاسبة التابعة لوزارة المالية قامت بإعداد الموظفين المستحقين لمثل هذه المرتبات، مما تلقت الدائرة نسخة منه وحدات الإنفاق في الوزارات وكذلك المحافظات وجميع الجهات الغير مرتبطة بوزارة المالية.

مراجعة جميع طلبات تمويل الموظفين في العراق

وأكدت الوزارة، أنه تمت مراجعة جميع المتطلبات الخاصة بتمويل رواتب الموظفين والمنتسبين، مع الإلتزام بكافة الجداول المعنية بالتمويل الشهري والمعتمد عليه أمام جميع الموظفين والعاملين في محافظات دولة العراق، عقب استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالتمويل اللازم، ويمكن لجميع الموظفين والعاملين في الدولة الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية عبر البنوك والمنافذ المؤهلة للصرف في الدولة.

ضوابط الحصول على مستحقات الرواتب في العراق

وفي سياق أخر، قامت وزارة المالية بنشر الضوابط الواردة ضمن إعمال دائرة الموزنة لجميع الوزارات بشكل كامل، وهي جاءت لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالموظفين، والمتمثلة في نقل الخدمة من جهة إلى أخرى، بالإضافة إلى استحداث درجة وعنوان وظيفي عقب الفصل السياسي، ومنها كذلك تغيير العناوين الوظيفية، وتغيير العنوان الخاصة بالشهادة والغير مصرح بها عند التعيين، تأشيرة مدة احتساب الفصل السياسي، الترفيه إلى وظيفة خبير.