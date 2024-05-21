“الفرخة وصلت كام!؟” بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 واسعار البانية

لم يخلو محرك البحث جوجل من البحث عن بورصة الدواجن و أسعار الفراخ البيضاء اليوم، حيث يعتبر هذا الأمر محور ومحل اهتمام الكثير من المواطنين، وخاصة من ربات البيوت الاتي تحاولن تدبير امورهن ومطالعة الاسعار بشكل يومي لتحديد وتنظيم الميزانية الشهرية الخاصة بهم، ومن جهة أخرى تعتبر الدواجن البيضاء هي البروتين الأرخص مقارنة بأسعار اللحوم، فضلاً عن تعدد وتنوع طرق تحضيرها التي تجعلها الغذاء المفضل للكبار والصغار، وفي هذا التقرير نوضح لكم التفاصيل الكاملة حول أسعار الدواجن البيضاء حسب البورصة اليوم.

بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

مع بداية التعاملات الصباحية لليوم شهدت أسواق الدواجن حالة من الارتفاع الملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء، وقد بلغت قيمة الزيادة حوالي 5 جنيهات في سعر الكيلو الواحد مقارنة بأسعار الامس، لتأتي أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 31 مايو على النحو التالي:

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 87 و88 جنيهًا من أرض المزرعة، ليصل إلى المستهلك في المحلات ما بين 95 إلى 102 جنيهًا، مع وجود اختلاف الأسعار حسب المنطقة.

كما بلغ سعر الكيلو من الفراخ البلدي حوالي 105 جنيهات من أرض المزرعة، ليصل سعر الكيلو للمستهلك ما بين بين 115 و124 جنيهًا.

أما الفراخ الساسو الحمراء فقد سجل سعرها حوالي 96 جنيهًا في بورصة الدواجن، لتصل للمستهلك بسعر يصل إلى 108 جنيه للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الأمهات فقد سجل سعر الكيلو نحو 76 جنيهًا في المزرعة، وتباع في المحلات بسعر 89 جنيهًا.

اسعار البانية وصدور الدجاج اليوم

كذلك يعتبر البانية من السلع المتعلقة بشكل أساسي بأسعار الفراخ ويتزايد عليه البحث بشكل يومي، وقد سجل سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 195 و210 جنيهات للكيلو الواحد.