“الحصول على الأموال من البنات“ شفرات أكواد لعبة جاتا سان اندرياس GTA ANDREAS 2024.. أكواد 16 سحرية

من أفضل إصدارات لعبة جاتا نسخة جاتا سان اندرياس التي يخوض فيها اللاعب مغامرة في محافظة مختلفة تتمتاز بالطبيعة الريفية وينتقل بين الأماكن الطبيعية لإتمام المهام المطلوبة منه وذلك بخلاف النسخ السابقة التي كانت تدور أحداثها في المدن الصاخبة، وهذا ما جذب الكثيرون لهذه النسخة تحديدا والتي يقضي خلالها اللاعب وقت ممتع مليء بالإثارة والتحدي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال وسائل عدة للتفوق في لعبة جاتا سان اندرياس مثل الشفرات والأكواد التي تساعد على إنجاز المهمات بشكل أسرع.

شفرات أكواد لعبة جاتا سان اندرياس GTA ANDREAS 2024

لعبة جاتا سان اندرياس تمكنك من التجول في عالم فريد ومميز واستكشاف العديد من التحديات، حيث يتمتع اللاعب بالحرية للانتقال من مكان لآخر داخل مدينة لوس سانتوس المبهرة ويخوض مغامرة مثيرة تزيد من الحماسة والإثارة بداخله محاولا اجتياز أي صعوبات أثناء قيامه بالمهام المطلوبة منه والبقاء صامدا وسط عالم الجريمة الذي يدخل اليه بعد مقتل والدته، المهام الكثيرة التي يقوم بها اللاعب لتحقيق هدفه تتطلب احيانا مساعدة خارجية تساعده على سرعة الإنجاز لذا فقد يكون الحل في الأكواد التي تمنح اللاعب أفضلية ومزايا خاصة مثل تنوع الأسلحة وزيادة قوتها والحرفية في القيادة للهرب من الشرطة والعصابات وتغيير الطقس ليخدم مهمته وهكذا، وفيما يلي سنستعرض لك أهم أكواد جاتا سان اندرياس :

الجو الممطر: catsanddogs.

catsanddogs. دبابة: panzer.

panzer. السرعة: onspeed.

onspeed. انفجار كبير: bigbang.

bigbang. العضلات: jysdsod.

jysdsod. تصدر القيادة: gripiseverything.

gripiseverything. الدرع: preciousprotection.

preciousprotection. دم كامل: aspirine.

aspirine. درع وصحة ومال: hesoyam.

hesoyam. ذخيرة كاملة: preciousprotection.

preciousprotection. ضربة قوية جدًا: bsxsggc.

bsxsggc. القفزة المميتة: lfgmhal.

lfgmhal. تغيير لون البشرة: stilllikedressingup.

stilllikedressingup. القيادة باحتراف: gripiseverything.

gripiseverything. إبعاد الشرطة: leavemealone.

شفرات لعبة جاتا سان اندرياس

تحسين المهارات الشخصية أثناء اللعب وتطوير مستوى الأداء أثناء اللعب يساعدك على النجاح والتفوق على منافسيك، لذا يلجأ الكثيرون الى استخدام الشفرات التي تمكنك من تحديد وضع يمنحك خصائص إضافية، وسنستعرض لكم فيما يلي أبرز شفرات لعبة جاتا سان اندرياس :