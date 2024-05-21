“نزلها بسرعة” تردد قناة بطوط كيدز 2024 على النايل سات بإشارة قوية

يبحث العديد من الأباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة بطوط كيدز، التي تعتبر من أفضل القنوات الفضائية المحببة لملايين الصغار، حيث إن القناة تقدم تجربة أكثر ملائمة في عالم الطفل، عبر إذاعتها للعديد من البرامج والأفلام الكرتونية والمسلسلات الطفولية، بالإضافة إلى البرامج التي يتم إذاعتها على مدار اليوم بإشارة قوية وصورة واضحة، بما يمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات.

نزل تردد قناة بطوط كيدز 2024 نايل سات

وجاءت أهم المعلومات التي يمكنك من خلالها استقبال قناة بطوط كيدز الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية، والبرامج التعليمية والترفيهية التي يمكنك مشاهدتها دون توقف، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة بطوط كيدز يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11494.

استقطاب قناة بطوط كيدز يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة بطوط كيدز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تنزيل قناة بطوط كيدز 2024 العرب سات

ويمكنك كذلك معرفة التردد الجديد لقناة بطوط كيدز أطفال على العرب سات، لكي تتمكن من تنزيل القناة ومشاهدة كل ما هو جديد على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو التالي:-