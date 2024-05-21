النتيجة فين.. كشوف نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 البصرة صلاح الدين.. بسرعة بالإسم

مازالت عمليات البحث تزداد يومًا بعض يوم عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول التي تشمل عدد كبير من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، ومن بينها البصرة وصلاح الدين، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم الإعلان عن كشوفات نتائج الصف السادس في الفترة المقبلة، ولكي يتعرف عليها الجميع، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن كشوفات نتائج السادس الابتدائي

وهناك بعض الخطوات لكي تتمكن من استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في البصرة وصلاح الدين، كما يلي:-

أن تقوم بالدخول لموقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعدها عليك تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

ليتم عند ذلك القيام بإدخال معلومات الطالب في خانات البحث.

بعد ذلك يُرجى القيام بالضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة في العراق.

تصحيح كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

وتقوم وزارة التربية العراقية، ببذل قصارى جهدها لكي يتم العمل على مراجعة جميع أوراق الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، بعدها يتم رصد الدرجات بكل دقة ووضوح في الكشوفات المعنية بالإعلان عنها، على أن يتم رفع جميع الكشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، بحيث يتمكن الجميع من الإطلاع على النتيجة الخاصة به.