الوجبة السابعة ظهرت الان؟.. “وزارة العمل” تزف خبر سار لجميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

يتساءل الكثير من المواطنين في دولة العراق، عن عدم ظهور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الأن، فضلاً عن أن البرنامج يشمل عدد كبير من المتقدمين للحصول على هذا الدعم، بما يوفر لهم دعم مادي ملائم من قبل الحكومة العراقية، والمساهمة في مساعدتهم مادية، خاصة في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، ولذلك سنكشف لكم سبب عدم صدور الوجبة السابعة حتى الأن.
ما هو سبب عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية؟
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن سبب عدم صدور الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، هو الإضطرابات التي تشهدها الموازنة المالية للدولة، فضلاً عن سداد الديون الخارجية، مما قلل من قيمة الموازنة، لكن في الفترة المقبلة سيتم العمل جاهدًا على تدبير التمويل اللازم توزيعه على جميع المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية في محافظات العراقية، لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها.
كيفية استعلام الرعاية الاجتماعية في العراق
ولكي تقوم بالكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عند ظهورها، فعليك اتباع الخطوات الأتيه:-
- أن تقوم بالذهاب لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل.
- ثم عليك تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.
- بعدها يُرجى اختيار الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.
- ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
- القيام بالضغط على أيقونة “بحث”.
- وفي النهاية سيتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة السابعة.