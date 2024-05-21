الوجبة السابعة ظهرت الان؟.. “وزارة العمل” تزف خبر سار لجميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

يتساءل الكثير من المواطنين في دولة العراق، عن عدم ظهور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الأن، فضلاً عن أن البرنامج يشمل عدد كبير من المتقدمين للحصول على هذا الدعم، بما يوفر لهم دعم مادي ملائم من قبل الحكومة العراقية، والمساهمة في مساعدتهم مادية، خاصة في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، ولذلك سنكشف لكم سبب عدم صدور الوجبة السابعة حتى الأن.

ما هو سبب عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية؟

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن سبب عدم صدور الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، هو الإضطرابات التي تشهدها الموازنة المالية للدولة، فضلاً عن سداد الديون الخارجية، مما قلل من قيمة الموازنة، لكن في الفترة المقبلة سيتم العمل جاهدًا على تدبير التمويل اللازم توزيعه على جميع المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية في محافظات العراقية، لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها.

كيفية استعلام الرعاية الاجتماعية في العراق

ولكي تقوم بالكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عند ظهورها، فعليك اتباع الخطوات الأتيه:-