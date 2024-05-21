“Pdf” نتائج الحركة الانتقالية 2024/2025 للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس عبر موقع وزارة التربية الوطنية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب مرسوماً يفيد بتفاصيل نتائج الحركة الانتقالية 2024 للأساتذة، حيث أكدت الوزارة في إعلانها أنه هناك ما يقرب من 23642 أستاذ يتم توزيعهم على مختلف الأسلاك التعليمية في مختلف أنحاء المغرب مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، وهناك حالة كبيرة من الترقب والاستفسار عن تفاصيل تلك الحركة الانتقالية من قبل الاساتذة الذين يرغبون في معرفة الأماكن الجديدة التي يتولون مهمتهم فيها، وفيما يلي نرصد لكم كافة التفاصيل.

نتائج الحركة الانتقالية 2024 للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس

من المقرر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالمغرب بالإعلان رسميًا عن نتائج الحركة الانتقالية 2024 للأساتذة خلال ساعات قليلة من الآن، وللتسهيل على الجميع في معرفة تفاصيل النتيجة وأسماء المنتقلين وأماكن انتقالهم في مختلف ولايات ومدن المغرب، اتاحت الوزارة رابط الكتروني تابع للموقع الرسمي للوزارة وأوضحت الخطوات التالية للاستعلام:

في البداية عليك زيارة موقع وزارة التربية الوطنية من هذا الرابط أو من هنا .

أو . ومن ثم يضغط المستعلم على رابط نتائج الحركة الانتقالية.

ستلاحظ ظهور النتائج في ملفات بصيغة PDF، اضغط على زر التحميل.

بعد نجاح عملية تحميل الملف، اضغط على أيقونة البحث و ادخل اسم الشخص الذي تبحث عن نتيجته.

وفي الخطوة التالية عليك اضافة رقم المستخدم للشخص الذي تستعلم عنه في المكان المخصص.

انتظر لحظات قليلة حتى تظهر الحالة المتعلقة بالبيانات التي أدخلتها.

تقديم تظلم على نتائج الحركة الانتقالية 2024 للأساتذة

بعد الانتهاء من إعلان نتائج الحركة الانتقالية 2024 للأساتذة بشكل رسمي، سوف يتم تفعيل الرابط مباشرة وفتح باب الاعتراضات لتقديم اعتراض أو تظلم على تلك النتائج في حالة تم رفض طلباتهم، وسوف تستمر فترة تقديم التظلمات لمدة أسبوع كامل بشرط أن يتضمن الطلب أسباب الطعن وكافة المستندات المطلوبة.