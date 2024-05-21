“ظَهرت الآن” نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات بوابة نتائج التعليم الاساسي

ساعات قليلة وتُعلن مديريات التربية والتعليم في كل محافظة عن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، حيث انتهى الطلاب للتو من تأدية كافة الاختبارات وهم الآن يعيشون في حالة من الترقب والانتظار لحصد ثمرة مجهودهم طوال العام، وقد أتاحت الوزارة الرابط الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي ليتمكن الطلبة والطالبات من الاستفسار عن درجاتهم بأسهل طريقة، واليكم المزيد من التفاصيل.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

أكدت معظم مديريات التربية والتعليم أنه قد أوشكت لجان التصحيح من الانتهاء من كافة اعمالها وعليه فمن المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم قبل نهاية الأسبوع الجاري في كل المحافظات، وقد أشار مصدر مسؤول إلى أنه تبين من إجراء الفحص المبدئي لنتائج الطلاب أنه جاءت النتائج مرضية ومُبشرة بالخير إلى حد كبير، وعلى الجميع الاستعداد لاستقبالها خلال ساعات قليلة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

في اطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، تم اطلاق رابط البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي الذي يتم الاستعانة به في رفع درجات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وقد ساهمت هذه الطريقة بشكل كبير في تقليل ظاهرة التزاحم و التكدس أمام المدارس والمديريات التعليمية لمعرفة النتائج كما كان يحدث من قبل رقمنة الخدمات التعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي

والآن اليكم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، وهي:-