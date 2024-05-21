“استعلم من هنا mof.gov.iq”.. خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وأهم شروط الحصول على التقاعد

بعد قرار وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق، أصبح استعلام المواطنين عن موعد صرف الرواتب من بين الأمور الأكثر بحثًا في العراق، يأتي هذا الاهتمام نتيجة لرغبة الحكومة في تخفيف الضغوط المالية على المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية التي تفاقمت جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، حيث ارتفعت أسعار المعيشة بشكل كبير، تهدف الزيادة في الرواتب إلى مساعدة المتقاعدين في مواجهة هذه التحديات وتوفير مستوى معيشي كريم بعد انتهاء فترة عملهم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وزارة المالية العراقية قد أطلقت رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لمعرفة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.

انقر على خيار “استعلام”.

بعد ذلك، ستظهر لك على الشاشة جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

إليكم شروط الحصول على رواتب المتقاعدين: