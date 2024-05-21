الجدول الرسمي.. موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2024 في العراق

أعلنت “وزارة التربية العراقية” عن توقيت امتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2024 في كافة المحافظات العراقية، من خلال بيان رسمي تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى صفحتها الرسمية على موقع أكس، حيث يترقب الطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2024 في العراق، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2024 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2024، كالآتي:

سوف يتم عقد امتحان مادة التربية الإسلامية لطلاب التخصصات العلمية يوم السبت 8 يونيو.

طلاب الشعبة الأدبية والفنون يوم الأحد 9 يونيو.

امتحان اللغة العربية للطلاب في التخصص العلمي يوم الإثنين الموافق 10 يونيو.

اللغة العربية في الشعبة الأدبية والفنية يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو.

اختبارات اللغة الإنجليزية للشعبة العلمية يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، وللشعبة الأدبية والفنون يوم الخميس الموافق 13 يونيو.

يؤدي الطلاب اختبار مادة علم الأحياء للقسم العلمي يوم السبت الموافق 22 يونيو.

بينما يخضع طلاب القسم الأدبي لاختبار مادة التاريخ وطلاب قسم الفنون لاختبار مادة تاريخ الفن يوم الأحد الموافق 23 يونيو.

أما عن امتحانات مادة الرياضيات يوم الاثنين 24 يونيو للشعبة العلمية، ويوم الثلاثاء 25 يونيو للشعبة الأدبية والفنية.

أما عن امتحان الكيمياء للطلاب في القسم العلمي يوم الأربعاء 26 يونيو.

بينما يكون امتحان الجغرافيا للطلاب في القسم الأدبي يوم الخميس 27 يونيو.

يتم عقد اختبارات الفيزياء لطلاب الفرع العلمي يوم السبت، 29 يونيو.

اختبارات الاقتصاد لطلاب الفرع الأدبي والفن البيئي لطلاب فرع الفنون يوم الأحد، 30 يونيو.

امتحانات اللغة الفرنسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية يوم الثلاثاء، الثاني من يوليو 2024.

مناهج للصف السادس الإعدادي لعام 2024

أعلنت وزارة التعليم العراقية قائمة المواد الأساسية لطلاب الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024، جاء ذلك في بيان رسمي موجه لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات، وتشمل المواد الأساسية ما يلي: