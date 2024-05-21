حملها الآن.. التعليم يعلن عن موعد إعلان نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول برابط رسمي 

بعد أن انتهى الطلاب من أداء الاختبارات الدراسية لنهاية العام، يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إعلان نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول، وجاءت الوزارة معلنة أن سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، وخصصت الوزراة رابط رسمي مباشر يمكن من خلاله الحصول على النتيجة بدون الذهاب إلى المدرسة، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف عن آلية الإستعلام عن النتيجة غير نتائجنا والموقع الرسمي للوزارة.

موعد إعلان نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول

أنهى طلاب الصف السادس الإبتدائي لعام 2024 امتحاناتهم الوزارية يوم الأحد 19 مايو 2024، وستعلن النتائج فور الإنتهاء من عملية التصحيح عبر الموقع الرسمي للوزارة، وتم تداول أخبار غير مؤكدة بأن بعض المديريات ستعلن النتائج خلال 48 ساعة، حيث تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الإبتدائي للدور الأول 2024 في جميع المحافظات بشكل موحد، حيث سيتم رفع ملفات بصيغة PDF عبر جوجل درايف لكل محافظة عراقية، وسيتمكن الطلاب من العثور عليها في موقع وزارة التربية العراقية.

الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي لعام 2024

سيكون بإمكان طلاب الصف السادس الإبتدائي للعام 2024 الإطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة وموقع “نتائجنا”، حيث يتم رفع الملفات للتحميل المباشر لكل محافظة عراقية، ثم يتعين عليهم اتباع الخطوات التالية: