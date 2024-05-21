نزول كشوفات PDF.. استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 برابط رسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أنها قامت بتحضير كل المساعدات التي يحتاج إليها الطالب خلال السنة الدراسية، وبعد أن انتهى العام الدراسية، وفرت روابط رسمية يمكن من خلالها الإطلاع على النتيجة بشكل رسمي ومباشر، وذلك بدلاً من الذهاب إلى المدارس، وفيما يلي سوف نتعرف على آلية استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 بخطوات بسيطة.

استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عن طريق إتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، والتي جاءت تتمثل فيما يلي:

أولا يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى خدمات النتائج.

ثم يتم تحديد المرحلة الدراسية.

وبعد ذلك يتم تحديد المحافظة والدور التي ترغب في الاستعلام عنها.

والآن يتم كتابة اسم الطالب رباعي والرقم الامتحاني الخاص به في كافة الخانات المخصصة لذلك.

ومن ثم النقر على خانة مباشرة على أيقونة “بحث”.

سوف يتوفر على الفور كل كشوفات الثالث متوسط دور أول في العديد من المحافظات

نتيجة الثالث متوسط دور أول عبر نتائجنا

وفرت وزارة التربية والتعليم أكثر من طريقة للحصول على النتائج، ومنها هو موقع رسمي إلكتروني، يسمى “نتائجنا”، سوف نتعرف فيما يلي على كيفية الحصول على النتائج من خلاله: