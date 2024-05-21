الناجح يرفع أيده “نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني بالاسم فقط” .. مستني ايه اعرف نتيجتك

بعدما اعتمدت المدارس في مصر نتائج الصف الأول الإعدادي، زادت عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن الرابط الخاص بالنتيجة وخطوات الحصول عليها للسنة الدراسية 2024 الترم الثاني، حيث أدى الطلاب الامتحانات في الأيام الأخيرة وبدأت المدارس بعملية التصحيح والتدقيق، وظهرت نتائج الصف الأول الإعدادي في معظم المدارس وفي الكثير من المحافظات، لذلك يمكنكم الاطلاع على كل ما يرتبط بنتائج الصف الأول الإعدادي من خلال هذا المقال، تابعونا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

انتهت فترة الامتحانات في المرحلة الإعدادية ومعظم المدارس قد أنهت عملية التصحيح وأعلنت النتائج رسمياً، لذلك يمكنكم الآن معرفة كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي للعام 2024 في الترم الثاني عن طريق متابعة النقاط التالية:

أولاً يجب على الطالبات أو الطلاب أو أولياء الأمور الدخول من خلال منصة بوابة التعليم الأساسية الخاصة بالمحافظة المراد الاستعلام عنها عن طريق الضغط على هذا الرابط.

ومن ثم يجب الضغط على نتيجة سنوات النقل واختيار الصف الاول الاعدادي.

ثم اكتب المعلومات المطلوبة منك للطالب أو الطالبة.

ثم اضغط على خيار عرض النتيجة.

مجموع الصف الاول الاعدادي

يرغب أولياء الأمور والطلاب والطالبات في معرفة نتائج الصف الأول الإعدادي، حيث تم ظهور بيان رسمي عنها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المتوقع أن يكون المجموع الخاص بالصف الأول الإعدادي هو 280 درجة، حيث سيتم القيام بتوزيع هذه الدرجات على فصلين، ليكون الفصل الأول 140 درجة والفصل الثاني 140 درجة أيضا، وبالتالي فقط يجب الانتظار حتى يتم الإعلان عن النتائج.