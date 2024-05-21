بعد تأخير صرف الرواتب!! طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو بالرقم القومي 2024 ومعرفة الزيادة الجديدة

يتم البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار عن معاشات شهر يونيو لعام 2024 حيث ان عدد الذين يستحقون للمعاشات في مصر يقرب من 13 مليون مواطن مصري حيث انه يمكنكم من خلال متابعه هذي المقاله الاطلاع على الزيادة الجديدة التي تم وضعها على معاشات شهر يونيو والاطلاع ايضا على موعد صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024 تابعوا معي.

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو بالرقم القومي 2024

تداولت بعض الأخبار أن هناك زيادة جديدة على معاشات شهر يونيو لعام 2024 ولكن تم الاعلان من قبل الحكومة المصرية أنه لا صحة مما يتم تداوله وأنه تم صرف الزيادة المقررة في شهر مارس لعام 2024 حيث كانت هذه الزيادة توجيها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة تصل الى 15% ابتداء من شهر مارس لعام 2024 وتم الإعلان ان يرجع سبب الزيادة إلى تخفيف كاهل المواطنين.

موعد صرف معاشات شهر يونيو

يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من المعاشات في مصر صرف المعاشات عن شهر يونيو يوم الأحد الذي يوافق2 يونيو لعام 2024 مع العلم ان صرف المعاشات يستمر لمدة ست ايام كاملين من تاريخ بدء صرف المعاشات على أن ينتهي صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 6 يونيو لعام 2024 مع العلم أنه يمكن صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية ومن خلال فروع البنوك المختلفة أوفى من خلال البريد المصري ايضا، علمًا بأن يمكن للمستفيد أن يحصل على الراتب من أي مكان على مستوى الجمهورية وليس فقط على مستوى المحافظة او المنطقة التابع لها.