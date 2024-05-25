قبل نزول الدفعة الجديدة.. موعد صرف رواتب التأمين الإجتماعي لشهر يونيو 2024 وطريقة الإستعلام

يعد راتب الضمان الإجتماعي المطور من البرامج الداعمة الهامة والقوية في المملكة، حيث يشمل شريحة كبيرة من المواطنين، ولقد استلم المستحقون للدورة 29 من راتب الضمان الإجتماعي في الأول من مايو، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد صرف رواتب التأمين الإجتماعي لشهر يونيو.
موعد صرف رواتب التأمين الإجتماعي
يمكن للمواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم في صرف معاشات ورواتب شهري مايو ويونيو للتأمين الإجتماعي السعودي، صرف رواتبهم وفقاً للتعديل الأخير في أول يوم من الشهر الميلادي الجديد. هذا التعديل تم تطبيقه حديثاً، حيث كان النظام القديم يعتمد على صرف الرواتب في يوم ٢٥ من كل شهر، أما بالتعديل الجديد، الموعد المحدد لصرف الرواتب هو في أول يوم من شهر يونيو القادم بمشيئة الله، وسوف يستمر هذا الموعد الجديد في بداية كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.
الإستعلام عن راتب التقاعد بالمملكة 1445ه
أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد 2024، طبقاً للخطوات الآتية:
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية.
- بعد الدخول إلى الصفحة الرسمية، يقوم الموقع بطلب بعض البيانات الشخصية لاستكمال عملية الإستعلام.
- تتضمن هذه المعلومات رقم هوية المتقاعد بالإضافة إلى إدخال رقم السجل المدني بشكل صحيح.
- وتعتبر بيانات العملاء سرية، ولا يتم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالحساب أو المبالغ المتوفرة فيه أو موعد صرف المعاش إلا بعد إدخال البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في الإستعلام.
- بعد إكمال إدخال البيانات المطلوبة، يمكن حفظها ثم تسجيل الدخول.
- بعد ذلك، ننتقل إلى صفحة تبويب الإستعلام.
- بعد ذلك، ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بحساب المتقاعد، بما في ذلك تاريخ آخر استلام وتاريخ الإستلام القادم.