قبل نزول الدفعة الجديدة.. موعد صرف رواتب التأمين الإجتماعي لشهر يونيو 2024 وطريقة الإستعلام

يعد راتب الضمان الإجتماعي المطور من البرامج الداعمة الهامة والقوية في المملكة، حيث يشمل شريحة كبيرة من المواطنين، ولقد استلم المستحقون للدورة 29 من راتب الضمان الإجتماعي في الأول من مايو، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد صرف رواتب التأمين الإجتماعي لشهر يونيو.

موعد صرف رواتب التأمين الإجتماعي

يمكن للمواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم في صرف معاشات ورواتب شهري مايو ويونيو للتأمين الإجتماعي السعودي، صرف رواتبهم وفقاً للتعديل الأخير في أول يوم من الشهر الميلادي الجديد. هذا التعديل تم تطبيقه حديثاً، حيث كان النظام القديم يعتمد على صرف الرواتب في يوم ٢٥ من كل شهر، أما بالتعديل الجديد، الموعد المحدد لصرف الرواتب هو في أول يوم من شهر يونيو القادم بمشيئة الله، وسوف يستمر هذا الموعد الجديد في بداية كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.

الإستعلام عن راتب التقاعد بالمملكة 1445ه‍

أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد 2024، طبقاً للخطوات الآتية: