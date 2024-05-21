“مبروك النجاح “نتائج الثالث متوسط 2024 وزارة التربية العراقية” .. أستعــد للنتيجة حالًا

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية من قبل الكثير من طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق عن نتائج الثالث متوسط 2024 وزارة التربية العراقية حيث من المحدد أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وانتهاء عملية الامتحانات التي يستعد لها جميع الطلاب في جميع المحافظات العراقية خلال الأسبوع الماضي ، ومن المتوقع أن يستطيع الطلاب الحصول علي النتائج الكترونيًا من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2024 وزارة التربية العراقية

يستعد جميع طلاب الصف الثالث المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية لبداية امتحانات نهاية العام والتي تم تحديدها من قبل وزارة التربية العراقية لتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يستطيعون الحصول على النتائج إلكترونيًا أو من خلال زيارة المدرسة التابع لها الطالب .

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا. قم بالدخول عبر قسم “نتائج الامتحانات. ثم اضغط علي أيقونة “نتائج الصف الثالث المتوسط. ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو اسم الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة. تظهر نتيجة الطالب بالدرجات في المواد التي قام الطلاب دخول امتحانها.

جدول امتحانات الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بداية جدول امتحانات الثالث المتوسط في جميع المحافظات في العراق يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو وذلك بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية ويوم الخميس الموافق 25 مايو امتحان مادة اللغة الانجليزية، ويوم السبت الموافق 27 مايو امتحان مادة الرياضيات. ويوم الاثنين الموافق 29 مايو امتحان مادة الاجتماعيات.