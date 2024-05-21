ياعم هتفرج أهي “موعد صرف رواتب الموظفين شهر مايو 2024” وصرف شهرين بدل شهر!! أعرف حقيقة الكلام

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر مايو 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية خلال الأيام الاخيرة الماضية عن بداية صرف رواتب شهر مايو يوم الخميس القادم الموافق 23 مايو 2024 ، ومن المحدد أن يتم صرف رواتب شهر مايو لمدة 5 أيام متتالية ، كما سيتم صرف رواتب شهر مايو بالزيادة الجديدة وذلك بعد توصيات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور لجميع العاملين في القطاع الحكومي ، ومن خلال السطور التالية نكشف عن قيمة الحد الأدني للأجور وجدول صرف رواتب شهر مايو 2024.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر مايو 2024

يبدأ صرف رواتب شهر مايو 2024 يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري ، كما يستمر صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية وذلك غير أيام الاجازات الرسمية ، وإليكم جدول صرف رواتب شهر مايو 2024.

يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 أول أيام صرف رواتب شهر مايو.

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 ثاني أيام صرف رواتب شهر مايو

يوم الاحد الموافق 26 مايو 2024 ثالث أيام صرف رواتب شهر مايو

يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 رابع أيام صرف رواتب شهر مايو

يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 خامس أيام صرف رواتب شهر مايو

أماكن صرف رواتب شهر مايو 2024

أتاحت وزارة المالية المصرية الكثير من اماكن صرف رواتب الموظفين وفق جدول صرف رواتب شهر مايو وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع البنوك المصرية أو عبر مكاتب البريد المصري ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية قامت بتبكير صرف رواتب شهر يونيو 2024 يوم التاسع من يونيو 2024 وذلك بمناسبة موعد عيد الاضحى المبارك.