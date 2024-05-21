مبروك النجاح.. الإستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا 2024

rouan mohamed تاريخ النشر
مبروك النجاح.. الإستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا 2024
الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لخطوات الإستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا، نظراً لتزايد البحث عن كيفية الحصول على النتيجة، وذلك بدلاً من الذهاب إلى المدارس، وحدوث التكدس والازدحام، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

الإستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا

أعلنت وزارة التربية السورية عن تفاصيل مهمة للغاية بخصوص امتحانات الصف الثالث الثانوي للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024م، ومن بين هذه التفاصيل، تم الكشف عن رابط نتائج امتحانات الثانوية العامة في سوريا لعام 2024م. سنقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني الرابط للإستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024م، وذلك على النحو التالي:

خطوات الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة في سوريا.

للإستفسار عن نتيجة السنة الثالثة من المرحلة الثانوية فور ظهورها، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا.
  • اختيار نتائج الامتحان.
  • اختيار نتيجة الامتحانات العامة للمرحلة الثانوية للدور الأول لعام 2024، وسيكون هذا الاختيار متاحاً عند الإعلان الرسمي عن النتيجة.
  • سوف يتم تحويلك إلى صفحة أخرى بشكل تلقائي.
  • حدد المحافظة التي يعيش فيها الطالب والتي قدم فيها الامتحانات.
  • حدد القسم العلمي أو الأدبي.
  • اكتب اسم الطالب بشكل صحيح.
  • يرجى كتابة اسم والد الطالب في المكان المخصص.
  • اضغط على زر البحث.
  • ستظهر النتيجة بعد ذلك.
  • هذه هي الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في سوريا لهذا العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
rouan mohamed

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مبروك النجاح.. الإستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا 2024
إنضم لقناتنا على تيليجرام