مبروك النجاح.. الإستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لخطوات الإستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا، نظراً لتزايد البحث عن كيفية الحصول على النتيجة، وذلك بدلاً من الذهاب إلى المدارس، وحدوث التكدس والازدحام، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

الإستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا

أعلنت وزارة التربية السورية عن تفاصيل مهمة للغاية بخصوص امتحانات الصف الثالث الثانوي للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024م، ومن بين هذه التفاصيل، تم الكشف عن رابط نتائج امتحانات الثانوية العامة في سوريا لعام 2024م. سنقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني الرابط للإستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024م، وذلك على النحو التالي:

بمجرد ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي، يمكن الضغط على الرابط الرسمي لوزارة التربية السورية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة في سوريا.

للإستفسار عن نتيجة السنة الثالثة من المرحلة الثانوية فور ظهورها، ينبغي اتباع الخطوات التالية: