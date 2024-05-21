هتتفرج حالًا الحلقة الجديدة من موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي 2024 بأعلى جودة

قد تصدر المسلسل التركي المشهور صلاح الدين الأيوبي التريند عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه مسلسل تاريخي ضخم، تدور أحداثه عن تحرير القدس، وذلك بالتزامن مع الأحداث الصعبة التي تحدث داخل فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه من المقرر أن يتم استمرار هذا المسلسل لمدة 3 مواسم، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال موعد عرض هذا المسلسل، بالإضافة إلى قصته وابطاله.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم عرض المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي مرة واحدة في الأسبوع خلال يوم الثلاثاء وذلك على قناة TRT1 التركية عند الساعة 8 مساءً وذلك بتوقيت اسطنبول، بالإضافة إلى أنه يُعرض على قناة الفجر الجزائرية، خلال يوم الاثنين عند الساعة 10 مساءً وذلك بتوقيت مصر وأيضا المملكة العربية السعودية.

قصة وأبطال صلاح الدين الأيوبى

يقص المسلسل بطولات القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الذي قام بتأسيس الدولة الأيوبية بالإضافة إلى حياته والمعارك العديدة التي قد خاضها ضد الصليبيين وكذلك تحرير القدس عقب 88 سنة، بالإضافة إلى محاولاته المستميتة من أجل حفظ الدولة الإسلامية، وأيضًا توحيد الأراضي الإسلامية داخل سوريا وفلسطين وكذلك شمال بلاد الرافدين ومصر وذلك تحت حكمه.

قام ببطولة المسلسل أوغور غونيش وهو أدى شخصية محرر القدس، وقد شاركه مجموعة من الفنانين منهم الفنان محمد على نور وهو قام بتأدية شخصية نور الدين زنكي، كما قامت الفنانة ديلين دوغار دور ثريا، والكثير من الممثلين الباكستانيين، أما عن إنتاج هذا المسلسل فهو تركي باكستاني ويعرض في جميع الدول على مستوى العالم.