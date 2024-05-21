“بشكل مجــــاني 100%“ تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 على الأندرويد والآيفون.. نزلها والعب حااالا

فيفا موبايل 2024، لعبة فيفا هي اللعبة الالكترونية الأولى في العالم التي تحاكي كرة القدم بشكل واقعي ويقوم بتحميلها سنويا مئات الملايين من كافة أنحاء العالم حيث تحقق مبيعات هائلة نتيجة عمليات الشراء والتحميل المستمرة، ويرجع نجاح اللعبة الى جودتها المرتفعة وتقنيتها العالية وتوافر مزايا كثيرة بها جعلتها من أكثر الألعاب متعة وإثارة وجذبا للمستخدمين، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل فيفا موبايل، وشروط تشغيلها على الهاتف.

تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 على الأندرويد والآيفون لعبة فيفا موبايل نجحت في جذب الملايين خصوصا من محبي رياضة كرة القدم حيث تجسد اللعبة بشكل واقعي هذه الرياضة وتضم جميع الأندية والمنتخبات العالمية ويستطيع اللاعب تكوين فريقه الخاص واختيار طريقة اللعب والدخول في تحديات وخوض بطولات سعيا نحو الفوز بها والتفوق على منافسيه، اللعبة أصبحت اكثر واقعية بفضل التحديثات المستمرة التي تقوم بها الشركة المطورة والتي تشمل إضافة خيارات وتحديات متعددة، ويمكنكم تحميل اللعبة على هاتفكم الذكي عبر اتباع الخطوات التالية: من هاتفك الأندرويد قم بفتح تطبيق المتجر جوجل بلاي.

ثم اكتب في خانة البحث الموجودة بالأعلى اسم اللعبة “FIFA Mobile 24”.

ادخل على اللعبة من نتائج البحث واضغط على “تحميل”.

خلال لحظات ستتم عملية التثبيت على جهازك.

قم بفتح اللعبة وابدأ اللعب عبر إنشاء حساب جديد أو الدخول لحسابك إذا كان لديك. شروط تشغيل فيفا موبايل 2024 لتشغيل لعبة فيفا موبايل 2024 على هاتفك لابد أن تتوافر في الهاتف متطلبات التشغيل وهي : أن يكون نظام الهاتف لا يقل عن اندرويد 6.

أن تكون مساحة التخزين الفارغة بالهاتف 2 جيجا بايت على الاقل.

رامات الهاتف لابد ألا تقل عن 3 جيجا بايت.

أن تكون الشاشة عالية الدقة بحيث لا تقل عن 720 بكسل.