رسميًا.. نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع 1445 برابط رسمي من هُنا

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن توفير رابط بوابة نتائج القبول الموحد للعام 1445 هجري/2024 ميلادي، وتهدف الوزارة من خلال هذا الرابط إلى تسهيل عملية الإستعلام عن نتائج القبول بطريقة مريحة وسريعة عبر موقعها الإلكتروني، وتهدف وزارة الدفاع أيضًا إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لضمان توفير الأمن العام للبلاد، وفيما يلي سوف نتعرف على أليه الإستعلام على نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع 1445.

نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع 1445

أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج قبول طلاب الثانوية العامة المتقدمين عبر موقع الوزارة من خلال بوابة القبول الموحد بعد صدورها بشكل رسمي يسهل ذلك على الجميع الانضمام إلى البرامج العسكرية المختلفة الموجودة بالوزارة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة، وذلك عبر استخدام الرابط المباشر لمعرفة النتائج فور الإعلان عنها

الإستعلام نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع 1445

أعلنت وزارة الدفاع نتائج قبول عام 1445، وحددت عدة إجراءات يجب على جميع المتقدمين اتباعها لمعرفة نتائجهم، حيث جاءت تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للتجنيد الموحد التابع لوزارة الدفاع.

إدخال المعلومات الشخصية التي تم تقديمها مثل الاسم الكامل لمقدم الطلب وكلمة المرور الخاصة به وتسجيل رقم هويته.

قم باختيار وظائف من القائمة الرئيسية.

الدخول والضغط على كلمة الاستعلام.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة عالية وفي أماكنها المناسبة.

ستعرض الآن جميع النتائج والتفاصيل اللازمة.

كما يوجد بعض المستندات التي يتعين على الطلاب المقبولين تقديمها لإكمال الإجراءات، ومن ضمنها: