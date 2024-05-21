مبروك النجاح هتدخل الاعدادية خلاص.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بالاسم عبر نتيجة نت

تستعد جميع مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية خلال الساعات الأخيرة الماضية لاعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بالاسم حيث تعتبر نتيجة الصف السادس الابتدائي من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور ، ويستطيع الطلاب الحصول على النتائج الكترونيًا عبر موقع بوابة التوعية الأساسية الخاصة بكل محافظة ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الابتدائية قد انتهت خلال الأسبوع الماضي ، وتتم عمليات التصحيح والمراجعة بدقة عالية ، كما يتم رصد درجات الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بالاسم

يتمكن جميع طلاب الشهادة الابتدائية الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني الكترونيًا عبر موقع بوابة التعليم الأساسي والتي تعتبر مصدر أساسي ورئيسي للحصول علي جميع نتائج الصفوف الدراسية المختلفة ، في كافة المحافظات المصرية، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية إلكترونيًا.

أولًا قم بالدخول عبر بوابة التعليم الاساسي. ثم قم بالضغط علي نتائج الطلاب. ثم قم بتحديد نتيجة الشهادة الابتدائية. ثم قم بإدخال جميع بيانات الطالب بشكل دقيق. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر جميع درجات الطالب بالألوان مع تقييم نتائج الطالب في المواد الدراسية المختلفة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2024

تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب ، وتم الانتهاء من عمليات التصحيح في الكثير من المدارس علي مستوي الجمهورية ، وفي حالة عدم تمكن الطالب أو ولي الأمر من الحصول علي نتيجة الشهادة الابتدائية الكرتونيًا يستطيع الطالب الحصول علي النتيجة من خلال زيارة المدرسة التابع لها الطالب.