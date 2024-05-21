ألف مبروك النجاح .. لينك مباشر الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي2024 العراق الدور الأول

خلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي 2024 من الخضوع للامتحانات معلنة أن النتائج سيتم اعتمادها عما قريب حيث ستعتمد كل مديرية تعليم النتيجة بشكل منفصل، والنتيجة سيتم رفعها كشوفات PDF على الموقع الرسمي للوزارة وخلال منصة نتائجنا، واليوم سنوضح لينك مباشر الاستعلام عن نتائج الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق الدور الأول.

نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 سيتم اعتمادها بشكل إلكتروني في ظل التحول الإلكتروني الذي تحياه دولة العراق، علمًا بأن الاستعلام عن النتائج يكون خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق منصة نتائجنا، وحاليًا تتم عملية التصحيح والمراجعة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

من السهل أن يتم الاستعلام عن نتائج سادس ابتدائي بالعراق لكافة المحافظات من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة نتائجنا.

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار نتائج السادي الابتدائي الدور الأول.

اختيار المحافظة.

قم بتحميل ملف النتيجة.

البحث عن النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني.

استخراج نتائج سادس ابتدائي عراق عبر موقع الوزارة

من السهل أيضًا أن يتم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق عبر الموقع الرسمي للوزارة وفقًا للخطوات التالية: