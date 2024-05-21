شوكت نتائج السادس الابتدائي رابط موقع نتائجنا الدور الأول 2024 وخطوات استخراج النتيجة هسه في المحافظات كلش PDF

علاء محمد آخر تحديث
شوكت نتائج السادس الابتدائي رابط موقع نتائجنا الدور الأول 2024 وخطوات استخراج النتيجة هسه في المحافظات كلش PDF
نتائج السادس الابتدائي رابط موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي رابط موقع نتائجنا، قامت وزارة التربية بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2024، وذلك بجميع المحافظات العراقية خلال الساعات المقبلة، ويذكر أن جميع الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي وأن النتيجة سيتم الإعلان عنها بعد أن يتم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم ومراجعتها، ومن ثم سيتم رفع النتيجة عبر موقع الوزارة، حتى يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عن النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي رابط موقع نتائجنا

وقد أوضحت وزارة التربية بأن نتائج الصف السادس الابتدائي سيتم إعلانها خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بهم أمس الأحد 19 من شهر مايو 2024، وتعمل الكنترولات بكل جهدها من أجل تصحيح أوراق الطلاب أولاً بأول، ومن ثم سيتم مراجعة النتائج واعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية، ثم سيتم رفعها على الانترنت.

موعد نتائج الصف السادس الابتدائي بالدور الأول بالعراق
نتائج السادس الابتدائي رابط موقع نتائجنا

خطوات استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2024 بجميع محافظات العراق

ويمكنك أن تستعلم عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بشكل إلكتروني عبر الانترنت، باتباع تلك الخطوات:

خطوات استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2024
خطوات استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2024
  • قم بالدخول لموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الانترنت.
  • ثم قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.
  • ومن ثم قم بتحديد المحافظة التي تقيم بها.
  • وقم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة كالاسم ورقم الجلوس.
  • ثم قم اضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.
  • ستظهر أمامك على الشاشة النتيجة الخاصة بك، ودرجات كل مادة، وذلك بعد اعتماد النتيجة وظهورها رسمياً.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
علاء محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مبروك النجاح “نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024” .. واستعد للسنة الجاية
إنضم لقناتنا على تيليجرام