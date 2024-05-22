كيفية التقديم للحصول على وظيفة في جمعية الشارقة الخيرية

يعد العمل بنظام التطوع في المجال الإنساني أحد العوامل الهامة، والي تهدف الى تنمية الحس بالمسؤولية وتحفيز روح المبادرة، فضلًا عن تأثيره الإيجابي في حياة الفرد والأسرة، لذلك تعمل جمعية الشارقة الخيرية على إتاحة فرص التطوع لجميع الأشخاص، وبكافة الأعمار ومن مختلف الجنسيات.

طريقة التقديم على وظائف جمعية الشارقة الخيرية

فيما يلي خطوات التقديم على وظائف في جمعية الشارقة الخيرية:

عليك أولا الدخول إلى صفحة تقديم طلبات التطوع في جمعية الشارقة الخيرية “من هنا“.

النقر على رابط الخدمة الموجود في الصفحة.

تعيين صورة شخصية لمقدم الطلب من خلال النقر على أيقونة الكاميرا.

إدخال الاسم الأول، والاسم الأخير لمقدم الطلب.

إدخال البريد الإلكتروني.

كتابة رقم الهاتف الجوال.

إدخال رقم الهوية.

تحديد عنوان السكن.

اختيار الدولة.

اختيار التخصص الذي يعمل به مقدم الطلب.

تحديد المؤهل الدراسي.

تحديد التخصص الدراسي.

تحديد المهنة.

إدخال مكان العمل الذي يعمل به وحاليًا.

اختيار التخصص الوظيفي.

تحديد مجال التطوع.

تحديد أوقات التطوع.

تحديد الأدوار التطوعية التي يهتم بها المتطوع.

تحديد ما إذا كان المتقدم قد تطوع سابقًا.

تحديد الجهة التي تطوع بها سابقًا.

تحديد الأنشطة التطوعية التي قام بها المتطوع.

كتابة رسالة تتضمن طلب التطوع.

تحديد الأيام المتاح العمل فيها.

تحديد وقت الجلسة.

النقر على أيقونة تقديم.

تعرف على مزيد من التفاصيل بشأن جمعية الشارقة الخيرية

تتم عملية التقديم على الوظائف التطوعية في جمعية الشارقة الخيرية كما يلي:

قم بزيارة صفحة التقديم للتطوع على موقع جمعية الشارقة الخيرية. الضغط على رابط الخدمة الموجود بالصفحة. قم بتحميل صورة شخصية من خلال النقر على أيقونة الكاميرا. أدخل اسمك الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ورقم الهوية.

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