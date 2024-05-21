أخر حلقتين في الموسم الثاني “موعد عرض مسلسل البيت بيتي الحلقة الجديدة” الـ 9 و 10

تزامنًا مع النجاح الضخم الذي حقق مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يبحث الكثير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل البيت بيتي الحلقة الجديدة حيث يتم عرض المسلسل عبر منصة شاهد الرسمية بمعدل حلقتين كل اسبوع ، ويعتبر مسلسل البيت بيتي من أهم وأفضل المسلسلات المصرية التي يتم عرضها مؤخرًا ويعتبر من المسلسلات القصيرة التي لا تتعدى العشر حلقات ونالت علي اعجاب الكثير من المشاهدين والنقاد على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن مواعيد عرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2.

موعد عرض مسلسل البيت بيتي الحلقة الجديدة

يترقب الملايين من المشاهدين ومحبي المسلسلات في الوطن العربي موعد عرض الحلقتين التاسعة والعاشرة من مسلسل البيت بيتي عبر منصة شاهدة ،وقد تم الإعلان عن موعد عرض الحلقة القادمة من المسلسل وهي الحلقة الأخيرة والتي تكشف حل اللغز الذي يدور حوله جميع حلقات المسلسل ، ويمكنكم مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل البيت بيت يوم الخميس القادم الموافق 23 مايو 2024 عبر منصة شاهد في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

نجوم مسلسل البيت بيتي 2

يضم مسلسل البيت بيتي العديد من نجوم الدراما والفن وهم النجم كريم محمود عبد العزيز والنجم مصطفي خاطر والنجم سليمان عيد وتدور أحداث مسلسل البيت بيت حول صراع العيش في القصر المسكون بالأرواح ويحاول شخصيات المسلسل تحرير الأرواح الشريرة من القصر والعيش في مزرعة جانبية ، وقد حصل مسلسل البيت بيتي علي أعلي نسب مشاهدة خلال الأسابيع الماضية بعد طرحه عبر منصة شاهد حيث يجمع بين أحداث الضحك والرعب.