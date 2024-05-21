الإعلان الثاني لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة على هذه القنوات 2024 “الحلقة 161”

مسلسل المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التاريخية الشهيرة والأكثر بحُا ومشاهدة عبر الشهور الأخيرة الماضية وذلك في موسم الخامس ويبحث الكثير من مشاهدي المسلسل عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة حيث ستقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان كل أسبوع ، وقد حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث يقدم المسلسل قصة قيام الدولة العثمانية والكثير من الاحداث الهامة في التاريخ ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

يمكنكم مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس القادم الموافق الثالث والعشرين من مايو 2024 ، حيث تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس يوم الخميس من كل أسبوع ، ويقوم ملايين من محبي المسلسلات التركية بمشاهدة مسلسل قيامة عثمان عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية أو عبر موقع قصة عشق عبر اليوتيوب والذي يقوم بعرض حلقات المسلسل بدون اعلانات وبجودة عالية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تقوم العديد من القنوات الفضائية بعرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان ومن أهمها قناة الفجر الجزائرية والتي تعتبر من أكثر القنوات العربية في الوطن العربي والشرق الأوسط التي تقوم ببث العديد من المسلسلات التركية التاريخية في الدراما التركية ويمكنكم مشاهدة قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وكذلك عبر موقع قصة عشق.