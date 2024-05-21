ظهرت حالًا .. نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 ترم ثاني بالاسم فقط ! أعرف نتيجتك حالًا

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 ترم ثاني حيث تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من أهم النتائج التي تمثل أهمية كبيرة في حياة طلاب الازهر الشريف حيث تحدد النتيجة التحاقهم بالمرحلة الثانوية الأزهرية ، وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن اقترب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في الكثير من المحافظات بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم علي قدم وساق خلال الأيام الاخيرة الماضية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 ترم ثاني

يستطيع جميع طلاب الإعدادية الأزهرية وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “نتائج الشهادة الأزهرية”. ثم قم بتسجيل جميع بيانات الطالب. ثم قم بكتابة رقم جلوس الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2024

يترقب الكثير من طلاب الاعدادية الأزهرية موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهرية وذلك خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم في جميع كنترولات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية ، حيث تظهر النتيجة خلال الاسبوع الأخيرة من شهر مايو الجاري ، وقد حدد قطاع المعاهد الازهرية مجموع نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 490 درجة موزعة على جميع المواد الدراسية ، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الاعدادية الإلكترونية هي فقط نتيجة استرشادية وعلي جميع الطلاب الحصول علي النتيجة الرسمية من قبل المعهد التابع له الطالب.