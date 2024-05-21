تحديث لعبة جاتا على جوالك اندرويد وأيفون واستمتع بالمزايا قبل أي حد

تعد لعبة GTA Online واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية حول العالم، حيث تمتاز بشعبيتها الكبيرة، فهي من الألعاب التي نالت إعجاب الكثيرين من الأشخاص المحبين للألعاب الالكترونية، وخلال الفترة الماضية قد تم إصدار تحديث جديد لهذه اللعبة مما ساعدت على انتشارها وزيادة شعبيتها بشكل كبير، نظراً لما تتمتع به من اثارة وتشويق ومتعة أثناء اللعب خاصة بعد تطويرها وتحديثها، فيما يلي سنتعرف على لعبة GTA Online وخطوات تحميلها على الهاتف.

تحديث لعبة جاتا على جوالك

مؤخراً لقد شهدت لعبة GTA Online زيادة كبيرة في شعبيتها خاصة بعد تحديثها واصدار التحديث الأخير منها، وقد أطلق على التحديث الجديد اسم 1.34، والذي أضاف العديد من المميزات الممتعة التي تضيف للعبة إثارة وتشويق ومتعة أثناء اللعب، ومن أبرز هذه المزايا في التحديث الأخير 2024.

من أبرز هذه المزايا تصليح مشاكل Rockstar Creator.

كما يتيح إضافة 3 تحديات جديدة في VIP Challenges.

يعمل على وجود تحسينات في جودة الرسومات للشخصيات.

بالإضافة الى توفير تعديلات وتحسينات على نظام اللعب.

يساهم في تطوير تحسينات وإضافات ممتعة في الخصائص والمكتبات.

يساعد التحديث الأخير على إصلاح مشاكل طور القصة (Story Mode).

خطوات تحميل التحديث الأخير 2024 للعبة جاتا على الهاتف

لتحميل التحديث الأخير للعبة جاتا اون لاين عليك اتباع الخطوات التالية: