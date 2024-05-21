احصل على الدعم.. شروط الحصول على أهلية الضمان الإجتماعي 1445ه‍ وآلية التسجيل

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الضمان المطور لعام 1445، والذي يعتبر من أهم برامج الدعم للمواطنين الذين يعانون من الفقر، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الخطوات المطلوبة للتقديم للأشخاص المؤهلين، ويهدف البرنامج إلى دعم جميع الفئات المستحقة، وفيما يلي سوف نتعرف على شروط الحصول على أهلية الضمان الإجتماعي.

شروط الحصول على أهلية الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يتبعها المواطن لكي يتمكن من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة منه دون أي مشاكل من بين هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم حاملاً للجنسية السعودية عند تقديم الطلب.

الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية، بحيث لا يتعدى فترة غيابه عن البلاد ثلاثة أشهر.

الدخل الشهري للمستفيد لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر للبرنامج.

ينبغي تحديد الأفراد المعالين وتوفير معلومات حول الدخل الشهري لكل فرد في الأسرة.

ألا تكون لدى المستفيد أي عقارات أو ممتلكات تجارية ذات قيمة مرتفعة.

يتعين على المستفيد أن يقدم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة.

أن تكون كل المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة.

ألا يكون المتقدم للإفادة مقيمًا في أي دور للإيواء أو مراكز الرعاية الإجتماعية.

التحقق من أهلية الضمان الإجتماعي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعيه في المملكة العربية السعودية كيفية التحقق من أهلية الحصول على الضمان الإجتماعي المطور بواسطة إتباع الخطوات التالية: