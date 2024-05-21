من هُنا برابط رسمي.. الإستعلام عن نتائج الحركة الإنتقاليه 2025 وكيفية تقديم طعن

تم الإعلان عن نتائج الحركة الإنتقالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في المغرب للعام الدراسي 2024-2025 من خلال ملفات PDF الآن، يمكن لجميع المدرسين والأساتذة في المغرب الاطلاع على نتائجهم الشخصية، حيث أن من المتوقع أن تعلن وزارة التربية الوطنية المغربية قريبًا عن مواقع التعيينات والوظائف للعام الدراسي الجديد على موقعها الرسمي، وفيما يلي سوف نتعرف على آلية الإستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية 2025.

الإستعلام عن نتائج الحركة الإنتقالية 2025

من المرجح أن تصدر نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة 2024-2025 على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية، بالإضافة إلى موقع الخدمة الوطنية الإلكترونية للحركات الانتقالية، والذي يتم تفعيله عادةً فور الإعلان عن النتائج رابط نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس 2024-2025، حيث أن بعد الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل وزارة التربية الوطنية، سيتمكن الأساتذة في كافة ولايات ومدن المغرب من الاطلاع على النتائج وأسماء المقبولين عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك عن طريق تحميل ملف بصيغة PDF.

الطعن في نتائج الحركة الإنتقالية

سيتم تفعيل الرابط مباشرة بعد إعلان النتائج، وبعد ذلك سيكون بإمكان الجميع تقديم اعتراض على النتائج إذا رُفض طلبهم، سيتم فتح باب تقديم الطعن في يوم إعلان النتائج وسيستمر لمدة أسبوع كامل، حيث يجب إعداد استمارة الاعتراض وملئها بالبيانات الضرورية التالية: