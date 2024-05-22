“AADL.3.dz”.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

طرحت وزارة الإسكان التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024، وفي هذا الوقت ينتظر المواطنين في الجزائر بفتح الموقع الخاص للتسجيل بسكنات عدل3 الجزائر ولكن من المتوقع أنه يتم انطلاقه في الفترة القادمة وقام وزير الإسكان بالتصريح أن 90% من الوحدات قد اكتملت بسكنات عدل، لقد تم الإشارة إلى الكثير من المصادر لوزارة الإسكان أنه سيتم الانطلاق سكنات عدل في كافة الدول بالجزائر، التي لم تكن معروفة فقط بالمشروع.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من التسجيل في سكنات عدل بالجزائر لعام 2024:

الدخول إلى الموقع الخاص بسكنات عدل.

ادخل الموقع من خلال تسجيل الدخول ثم اكتب اسم الشخص وكلمة مروره. اضغط على كلمة تسجيل بسكنات عدل. في هذا الوقت قم بالضغط على كلمة الولايات الجزائرية ثم اضغط على كلمة املاء الاستمارة الإلكترونية. اضغط على كلمة إرفاق المستند في النهاية. اضغط على كلمة التسجيل حتى تتمكن من الدخول. انتظر دقائق حتى يتم استكمال كافة البيانات.

أهم الشروط الخاصة بتسجيل السكنات بالجزائر 2024

وزارة الإسكان والعمران بتحديد عدة شروط يجب على المتقدم أن يقوم بتوفيره ومن أهم هذه الشروط كالتالي: