“AADL.3.dz”.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

طرحت وزارة الإسكان التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024، وفي هذا الوقت ينتظر المواطنين في الجزائر بفتح الموقع الخاص للتسجيل بسكنات عدل3 الجزائر ولكن من المتوقع أنه يتم انطلاقه في الفترة القادمة وقام وزير الإسكان بالتصريح أن 90% من الوحدات قد اكتملت بسكنات عدل، لقد تم الإشارة إلى الكثير من المصادر لوزارة الإسكان أنه سيتم الانطلاق سكنات عدل في كافة الدول بالجزائر، التي لم تكن معروفة فقط بالمشروع.
التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024
اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من التسجيل في سكنات عدل بالجزائر لعام 2024:
- الدخول إلى الموقع الخاص بسكنات عدل.
ادخل الموقع من خلال تسجيل الدخول ثم
- اكتب اسم الشخص وكلمة مروره.
- اضغط على كلمة تسجيل بسكنات عدل.
- في هذا الوقت قم بالضغط على كلمة الولايات الجزائرية ثم اضغط على كلمة املاء الاستمارة الإلكترونية.
- اضغط على كلمة إرفاق المستند في النهاية.
- اضغط على كلمة التسجيل حتى تتمكن من الدخول.
- انتظر دقائق حتى يتم استكمال كافة البيانات.
أهم الشروط الخاصة بتسجيل السكنات بالجزائر 2024
وزارة الإسكان والعمران بتحديد عدة شروط يجب على المتقدم أن يقوم بتوفيره ومن أهم هذه الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون الشخص جنسيته جزائري.
- من أهم الشروط ان يكون عمر الشخص لا يقل عن 19 سنة ولا يزيد أيضًا عن 70 سنة.
- يجب أن يتم دخول المبلغ الشهري للشخص المتقدم حوالي 24000 دينار حتى 118000 دينار.
- يجب أن يكون الشخص بتقديم إثبات أنه لم يستفيد بأي برنامج خاص بالسكنات الحكومية على ذلك سكنات عدل سواء كانت واحد أو اثنين.
- من أهم الشروط أن يكون حجز الوحدة التي تصل قيمتها حوالي 25 في المية.
- يجب ان يتم إثبات على أن الشخص قادر بدفع كافة الرسوم الخاصة بالوحدة السكنية.