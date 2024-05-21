عاجل!! الآن رابط التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025/2024

من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يتم فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 2024/2025، إلكترونياً من خلال بوابة مركز المعلومات أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم في مصر، حيث لم يتم حتى الآن تحديد موعد بدء ومع ذلك

فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم، حيث أنه ومن المتوقع أن يبدأ تقديم الطلبات في شهر يونيو القادم، وذلك تماشياً مع الإجراءات المتبعة في السنوات السابقة، كما حددت وزارة التربية والتعليم المصرية الحد العمري المناسب للتقديم في مرحلة كي جي 1 بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات، بحيث يكون عمر الأطفال من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وذلك حتى الأول من أكتوبر عام 2024.

معلومات بشأن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال

بعض النقاط الرئيسية فيما يتعلق بتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025 في مصر:

لم تحدد وزارة التربية والتعليم المصرية بعد موعد بداية التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 2024-2025. من المتوقع أن يبدأ التقديم إلكترونياً من خلال بوابة مركز المعلومات أو موقع وزارة التربية والتعليم في شهر يونيو المقبل، كما هو الحال في السنوات السابقة. الحد العمري المناسب للتقديم في مرحلة كي جي 1 هو من 4 سنوات إلى 6 سنوات إلا يوم، وذلك حتى الأول من أكتوبر 2024. الوثائق المطلوبة للتسجيل تشمل: شهادة ميلاد مميكنة حديثة، صور سارية المفعول من بطاقات الرقم القومي للأم والأب، صورة من عقد الإيجار أو وصل الكهرباء أو الماء، البطاقة الصحية والتأمين الخاص بالطفل. في حال قبول الطفل في المدرسة، يجب على الأب والأم الحضور معًا، وفي حال وفاة ولي الأمر يجب تقديم شهادة الوفاة. يجب إرفاق غلاف بلاستيكي عند تسليم المستندات المطلوبة.

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