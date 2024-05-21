سلي أطفالك مع لولو الشقية.. تردد قناة وناسة 2024 الجديد عرب ونايل سات

من أبرز الترددات المعروفة هو تردد قناة وناسة 2024، حيث تمكنت القناة من تحقيق مكانة مميزة في العالم العربي من خلال تقديم أجمل الأغاني على مدار اليوم دون انقطاع، يتعلق الأطفال بشدة بهذه القناة نظرًا لحبهم للشخصيات الكرتونية التي تعرض الأغاني، ومن أبرز هذه الشخصيات الشهيرة شخصية “لولو” تقدم القناة عددًا كبيرًا من الأغاني من خلال شخصية “لولو”، لذلك فيما يلي سوف نتعرف على تردد قناة وناسة 2024 لتحميلها بكل سهولة.

تردد قناة وناسة 2024

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال ومشاهدة جميع البرامج التي يتم عرضها للأطفال كالتالي: القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد الجديد يكون 11430.

استقطاب قناة وناسة يكون رأسي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تحميل قناة وناسة الجديدة لعام 2024

لمشاهدة مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي للأطفال، إلى جانب المحتوى الترفيهي الممتع على مدار اليوم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولاً يتم التحكم بجهاز الاستقبال الخاص بالتلفاز عن طريق الريموت كنترول.

ثم يتم الضغط على زر “الإعدادات”.

النقر على “إضافة قناة جديدة”.

ليتم النقر على زر “التثبيت اليدوي”.

بعد ذلك، يُرجى تحديد القمر الصناعي والتردد الجديد لقناة وناسة.

الضغط على زر “بحث”.

الانتظار فترة من الوقت لحين التحميل.

وعند ذلك سيتم استقبال القناة على جهاز الاستقبال، ويمكنكم مشاهدة أفضل البرامج والمحتويات التي تقدمها قناة وناسة.

تردد قناة وناسة 2024 على العرب سات

بات من السهل الاستمتاع بالعديد من المحتويات الطفولية والرسوم المتحركة المميزة التي يتم عرضها على مدار الساعة دون انقطاع، وذلك بحسب الآتي:-