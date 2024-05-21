“تحديث ببجي 3.2 pubg mobile“ حدث الآن لعبة ببجي موبايل واستمتع بالأسلحة الجديدة الفتاكة

Mahmoud تاريخ النشر
“تحديث ببجي 3.2 pubg mobile“ حدث الآن لعبة ببجي موبايل واستمتع بالأسلحة الجديدة الفتاكة
تحديث ببجي 3.2 pubg mobile
  • فتح متجر الهاتف جوجل بلاي او آب ستور حسب نوع جهازك هل اندرويد أم آيفون.
  • اكتب اسم اللعبة PUBG في شريط البحث الموجود أعلى الصفحة واضغط بحث.
  • اضغط على “تحميل” أو “تحديث” الموجودة بجانب اللعبة الأصلية الظاهرة في مقدمة نتائج البحث.
  • انتظر قليلا حتى استكمال عملية التثبيت، ثم افتح اللعبة واستمتع بها.
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Mahmoud

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