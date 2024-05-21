ظهرت الآن.. نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي في العراق لعام 2024 برابط رسمي

بعد إنتهاء امتحانات السادس الإبتدائي في العراق يوم الأحد الذي يصادف 19 مايو 2024، يزداد إحساس الطلاب وأولياء الأمور بالقلق حيال نتائج هذه المرحلة الحاسمة وجهودهم خلال السنة الدراسية، بعد إنتهاء الإمتحانات في كافة المحافظات، بدأت عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة للأوراق، ومن ثم رفع النتائج، وفيما يلي سوف نتعرف على نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي في العراق لعام 2024.

نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي في العراق لعام 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نتائج الصف السادس الإبتدائي في العراق من خلال الرابط المتوفر، حيث يتبعون الخطوات الموضحة على الموقع للحصول على نتيجة الطالب عند ظهورها. يتم رفع نتائج الطلاب تباعًا حسب المحافظة بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة من قبل وزارة التربية العراقية يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصول جميع الطلاب على النتيجة العادلة التي يستحقونها.

الإستعلام عن نتيجة السادس الإبتدائي بالعراق

يمكن الإطلاع على نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول لجميع المحافظات بالنجاح بواسطة إتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتمثل فيما يلي: