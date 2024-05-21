“مجانية ومضمونة 100%“ تحميل إي فوتبول Efootball pess على الاندرويد نزلها والعب براحتك

إي فوتبول، تحتل لعبة اي فوتبول مركزا متقدما في قائمة أكثر العاب الفيديو مبيعا في العالم وقد تم تحميلها في السنوات الثلاث الأخيرة على الهواتف المحمولة نحو أربعمائة مليون مرة، وهي لعبة كرة القدم الثانية في الشعبية والانتشار بعد فيفا والمنافسة الوحيدة لها، فهي تحاكي رياضة كرة القدم بشكل واقعي وتمتاز بالسلاسة في التحكم والجودة العالية في الجرافيك مما يجعلها من أكثر الالعاب الالكترونية إثارة ومتعة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة إي فوتبول على الهواتف الذكية.
تحميل إي فوتبول Efootball pess على الاندرويد
تعمل شركة كونامي المطورة للعبة إي فوتبول على عمل تحديثات مستمرة باللعبة لتصبح أفضل وأكثر متعة، حيث تسعى الشركة الى حل أي مشاكل تقنية يواجهها المستخدمون وإضافة خصائص وتحسينات تساعد على سهولة اللعب، كما تقوم بتعديل الأندية والمنتخبات الموجودة باللعبة لتواكب التشكيلات الحالية، وتتيح كونامي امكانية تنزيل اللعبة على الأجهزة المختلفة سواء حواسيب أو هواتف بأنظمة اندرويد أو IOS وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة تحميل إي فوتبول :
- افتح تطبيق المتجر على هاتفك جوجل بلاي للاندرويد، أو الآب ستور للآيفون.
- أعلى الصفحة ستجد شريط البحث اكتب به اسم اللعبة eFootball.
- من نتائج البحث ادخل الى اللعبة واضغط على ايقونة “تنزيل”.
- بعد لحظات سيتم تثبيت اللعبة على هاتفك يمكنك فتحها والبدء باللعب.
تنزيل إي فوتبول ميديا فاير
- الدخول الى موقع ميديا فاير والبحث عن لعبة إي فوتبول.
- اضغط على “تحميل” لتنزيل ملف APK الخاص باللعبة.
- من إعدادات الهاتف تأكد من تفعيلك لخاصية السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر مجهولة.
- خلال دقائق سيتم تثبيت لعبة إي فوتبول على جهازك.