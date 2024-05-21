استعلم من هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي للدور الأول.. بادر بالاستعلام الان!!

وافقت وزارة التربية العراقية على الجدول الزمني للكشف عن نتائج امتحانات التمهيدي لعام 2024، حيث سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي والصف السادس الاعدادي التمهيدي في اليوم القادم، وهو الخميس الموافق لـ 22 فبراير 2024، يسهل على أي طالب الاطلاع على نتائجه من خلال إدخال بيانات الاسم والرقم الامتحاني، وفي هذا المقال سوف يتم توضيح الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج امتحانات التمهيدي للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، حيث توفر الدولة العراقية رابطا مباشرا للبحث عن النتيجة في أي منطقة من مناطق العراق، يرجى متابعتنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

نتائج الصف الثالث المتوسط

بالنسبة لنتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي لعام 2024، فقد بدأت الامتحانات في 8 شباط واستمرت حتى 17 شباط، وبعد انتهاء الامتحانات، بدأت عملية تقدير الدرجات مباشرة، مع التأكيد على دقة تقدير الدرجات من قبل المعلمين لتجنب أي أخطاء محتملة، سوف تتم إعلان النتائج فور انتهاء التدقيق الإلكتروني عليها، ويمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت من خلال موقع نتائجنا المقدم من وزارة التربية العراقية.

طريقة الاستعلام

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية: