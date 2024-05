جميع شفرات لعبة جاتا.. تمتع بجميع الشفرات في لعبة جاتا واحصل على كافة المميزات

يسعى العديد من اللاعبين إلى اكتشاف رموز الغش الخاصة بلعبة GTA V على منصة PS4، وبخاصة تلك التي تمنحهم ميزة عدم الموت، سوف نتحدث هنا عن مجموعة من الرموز السرية التي تقدمها اللعبة لتعزيز تجربة اللعب وتحقيق مزايا إضافية مثل زيادة المال، تعد هذه الأكواد من الأدوات الهامة التي يمكن للاعبين استخدامها للحصول على مزيد من الأموال والمركبات، وزيادة مستوى الصحة والقدرة على التحمل.

اكواد لعبة جاتا

إحدى أشهر الأكواد التي يبحث عنها اللاعبون هي كود عدم الموت، الذي يتيح لهم اللعب دون القلق من الخسارة، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأكواد الأخرى التي توفر مزايا متنوعة، سوف نستعرض فيما يلي بعض الأكواد المهمة:

أكواد الأموال

الحصول على 250000 دولار

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

الحصول على 500000 دولار

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, UP

الحصول على 1000000 دولار

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, UP, UP

أكواد المركبات

الحصول على سيارة رياضية

R2, L1, LEFT, R1, L2, DOWN, R1, L1, RIGHT, LEFT

الحصول على سيارة عسكرية

R2, L1, RIGHT, R1, L2, UP, R1, L1, LEFT, RIGHT

الحصول على طائرة هليكوبتر

R2, L1, LEFT, R1, L2, DOWN, L1, R1, RIGHT, LEFT

الحصول على قارب

R2, L1, RIGHT, R1, L2, UP, L1, R1, LEFT, DOWN

أكواد الصحة والقدرة على التحمل

الصحة الكاملة،

R1, R1, CIRCLE, L2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, UP, UP

القدرة على التحمل الكاملة

R1, R1, CIRCLE, L2, UP, DOWN, UP, DOWN, LEFT, RIGHT

عدم الموت

LEFT, L2, R1, RIGHT, UP, LEFT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1

أكواد الجو

تغيير الطقس إلى عاصفة ثلجية:

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, UP

تغيير الطقس إلى عاصفة رعدية:

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, DOWN

تغيير الطقس إلى مطر:

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT

تعتبر هذه الأكواد جزء صغير من مجموعة واسعة من الرموز السرية التي يمكن للاعبين استخدامها لتعديل تجربتهم في لعبة GTA V، ومع تنوع هذه الرموز، يمكن للاعبين تخصيص تجربتهم بشكل كبير، سواء كان الهدف هو الحصول على مزيد من الأموال، أو الوصول إلى مركبات خاصة، أو حتى تغيير الظروف الجوية داخل اللعبة.