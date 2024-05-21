بالرابط الرسمي… تعرف على غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024.. تعرف على غرامتك الان

أعلنت السلطات العراقية عن سلسلة من القرارات الجديدة والمهمة المتعلقة بالغرامات المرورية، حيث تهدف هذه القرارات إلى تسهيل عملية دفع الغرامات المرورية على المواطنين، يعمل المسؤولون حاليا على توفير رابط إلكتروني مخصص لعام 2024 للغرامات المرورية في العراق، والذي أطلقته الحكومة بهدف تمكين المواطنين من تسديد الغرامات عبر الإنترنت بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب المرور العامة المتواجدة في مختلف المناطق، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة العراقية نحو تحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية.

طريقة الاستعلام

بإمكان أي مواطن عراقي الاستفسار عن المخالفات المرورية المتعلقة برقم اللوحة الألماني لعام 2024 عبر الإنترنت، للتعرف على هذه الغرامات المرورية من خلال الموقع الرسمي، يرجى اتباع الخطوات المفصلة التالية:

يجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للغرامات المرورية العامة.

بمجرد الدخول، يتعين عليه النقر على القسم الخاص بغرامات المرور.

بعد ذلك، يجب إدخال رقم لوحة السيارة الألمانية في الحقل المخصص لذلك، ومن ثم الضغط على زر البحث.

سوف تظهر أمام المستخدم شاشة تعرض كافة المخالفات المرورية المسجلة على هذه السيارة بالتفصيل.

في حال الحاجة إلى الحصول على رقم اللوحة الألماني، ينبغي على المواطن زيارة دائرة المرور في المنطقة التي يقيم فيها لإتمام الإجراءات اللازمة.

طريقة دفع الغرامات