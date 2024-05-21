هاتف على قد الايد.. تعرف على ارخص هواتف سامسونج اصحاب المميزات الرائعه.. سعر ولا في الاحلام..!!

يسعى محبو التطوير والتجديد في عالم الهواتف الذكية إلى العثور على أحدث الإصدارات بأفضل الأسعار الممكنة، وفي هذا السياق، سوف نستعرض اليوم ثلاثة من أرخص الهواتف التي تقدمها شركة سامسونج، تعتبر سامسونج من الشركات العالمية الرائدة التي تواصل تقديم هواتف جديدة باستمرار، كل منها مزود بميزات فريدة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة، سوف نسلط الضوء الآن على بعض الهواتف الاقتصادية التي طرحتها سامسونج مؤخرا، والتي تجمع بين الجودة والسعر المناسب، مما يجعلها خيارات مثالية لمن يرغبون في الحصول على هاتف ذكي بمواصفات جيدة دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة، تابعوا معنا لتتعرفوا على هذه الهواتف ومميزاتها الفريدة.

مواصفات الهاتف

يأتي هذا الهاتف الذكي مزودا بمعالج ثماني النواة من نوع Helio P35، مبني بتقنية 12 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، البطارية الخاصة به تتميز بسعة ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير، مما يضمن ساعات طويلة من الاستخدام دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.

عندما نتحدث عن الذاكرة والتخزين، فإن الهاتف يوفر خيارين، إما 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلي، مقرونة بذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت، على التوالي، مما يسهم في تقديم أداء سلس وتجربة مستخدم مميزة.

بالنسبة للكاميرات، يحتوي الهاتف على نظام كاميرا مزدوجة في الخلف، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، مما يتيح التقاط صور سيلفي عالية الجودة.

أما الشاشة، فهي من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة وبدقة HD+، مزودة بنوتش صغير في الجزء العلوي يحتوي على الكاميرا الأمامية، مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة ونقية.

سعر الهاتف

من ناحية الأسعار، تتوفر النسخة التي تأتي بسعة تخزين 32 جيجابايت بسعر 3900 جنيه مصري أو ما يعادل 290 ريال سعودي، وكذلك 290 درهم إماراتي، أما النسخة الأكبر التي تحتوي على 64 جيجابايت من التخزين الداخلي، فهي متاحة بسعر 4600 جنيه مصري، أو ما يعادل 430 ريال سعودي، و320 درهم إماراتي.