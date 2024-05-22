مبـــارك للطلاب.. نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع ملازمنا (نتائجنا) ملف Google drive كل المحافظات

نتائج السادس الابتدائي، يعد التعليم هو السلاح الأقوى الذي يملكه الإنسان إذا تأسس بطريقة صحيحة، وبناءًا عليه فإن المرحلة الاساسية في التعليم هي الابتدائي حيث أنها نقطة بداية التعليم والمسيرة بأكملها، فحازت نتائج السادس الابتدائي في دولة العراق على اهتمام الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور، فقامت الوزارة بتوفير النتيجة إلكترونيا من أجل راحة الطلاب بالإضافة أنها حددت موعد النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ومن ثم اعتمادها ورفعها على الموقع الرسمي الخاص بها.

نتائج السادس الابتدائي

قامت الوزارة بتحديد بداية موعد الامتحانات الدور الاول في يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، وسوف تنتهي يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو 2024، وحددت موعد الإجازة الصيفية من يوم 22 يونيو 2024، ويمكن للطلاب استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق من نتائجنا أو من موقع وزارة التعليم العراقية، يمكن الحصول على النتيجة عن طريق تطبيق نتائجنا باتباع الخطوات التالية:

يتم زيارة نتائجنا والتسجيل فيه. ومن ثم اختيار المحافظة التي ينتمي لها الطالب من القائمة المنسدلة المتوفرة على الموقع. وبعد اختيار المحافظة، يتم البحث عن الرابط الخاص بنتائج الصف السادس الابتدائي، كما يمكن تنزيلها.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

يتم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي للحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وذلك من خلال الخطوات التالية: