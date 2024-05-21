طريقة التسجيل في وظائف الأمن السعودي عبر منصة جدارات

الاهتمام الحالي للمواطنين يتركز حول سلم رواتب الأمن العام مع البدلات لعام 1445، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن توافر مجموعة من الوظائف في قطاع الأمن العام السعودي، في هذا السياق، نقدم لكم شرح مفصل حول هذه الوظائف المعلنة وسلم الرواتب بكل درجاته، سوف نوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الوظائف، بدءا من الشواغر المتاحة وشروط التقديم، وصولا إلى مقدار الراتب الذي سوف يحصل عليه المقبولون، نتناول كل جانب من جوانب هذه الفرص الوظيفية بما يشمل الشروط والمؤهلات المطلوبة، وآلية التقديم والمستندات الضرورية، إضافة إلى الفوائد والمميزات التي سوف يحصل عليها المتقدمون المقبولون في حال التحاقهم بهذه الوظائف.

وظائف الأمن السعودي

أعلنت المديرية العامة للأمن العام السعودي عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة، بدءا من يوم الأحد المقبل، الوظائف المتاحة تشمل مجموعة من التخصصات المختلفة التي تفصلها التفاصيل التالية:

– مصمم نظم أول

– مصمم نظم

– مساعد محقق مالي

تستهدف هذه الوظائف حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وقد أوضحت المديرية أن التقديم لهذه الوظائف سوف يكون حصريا عبر منصة جدارات ومن المهم التنويه بأن فترة التقديم سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، وسوف تستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

من الجدير بالذكر أن منصة جدارات هي النظام الأساسي المعتمد لاستقبال طلبات التوظيف، ويشدد الأمن العام على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والحرص على استكمال جميع المستندات المطلوبة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة وكفاءة، كما ينصح المتقدمين بمتابعة التحديثات والإعلانات المستمرة على المنصة للتأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة على حدة.

رابط منصة جدارات

نقدم لكم تفصيل شامل حول جدول رواتب الأمن العام مع العلاوات للعام 1445، ونود تسليط الضوء على منصة جدارات الإلكترونية، التي تعد إحدى المبادرات الحكومية السعودية المتميزة، هذه المنصة مخصصة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، حيث تعنى بشكل رئيسي بالإعلانات الوظيفية للجهات الحكومية وإتاحة فرص التقديم عليها، وعند الإعلان عن توافر وظائف في قطاع الأمن العام، يمكن للراغبين في التقديم الولوج إلى منصة جدارات، حيث يتاح لهم إدخال كافة بياناتهم الشخصية والمهنية بدقة، ثم متابعة خطوات التسجيل بكل يسر وسهولة، بعد إتمام عملية التسجيل، ينبغي على المتقدمين الانتظار حتى يتم فرز الطلبات وإعلان نتائج القبول.