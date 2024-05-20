ظهرت الان.. رابط الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد من جانب وزارة الدفاع.. استعلم الان..!! 

افادت وزارة الدفاع في الاونه الاخيرة بإعلان نتائج القبول الموحد لعام 1445 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج سوف تظهر تدريجي لكل المتقدمين، مما يستدعي منهم التحلي بالصبر وإعادة المحاولة في وقت لاحق إذا لم تظهر النتائج على الفور، كما أوردت الوزارة تنبيه مهم بخصوص الضغط الشديد الذي يشهده الموقع حاليا بسبب كثرة الزوار، موضحةً أن ذلك قد يتسبب في تأخير ظهور النتائج لبعض المستخدمين، لذا ينصح بتجديد المحاولة من حين لآخر حتى يتسنى للجميع الاطلاع على نتائجهم فور تخفيف الضغط على الموقع.

الاستعلام عن نتائج القبول

أفادت وزارة الدفاع بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول عبر الموقع الرسمي للوزارة باتباع الإرشادات التالية:

أولا، الدخول إلى منصة التجنيد الموحد التابعة لوزارة الدفاع،

ثانيا، القيام بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم،

بعد تسجيل الدخول، يجب التوجه إلى القسم المخصص للوظائف ومن ثم الضغط على خيار استعلام.

في الخطوة التالية، ينبغي إدخال كافة المعلومات المطلوبة في الحقول المحددة لذلك،

يمكن بعدها الاستعلام عن النتيجة مباشرة، مع ضرورة تكرار الاستعلام في حال كانت حالة الطلب غير واضحة أو البيانات غير مكتملة.

تتيح هذه العملية للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم بسهولة ووضوح، وتضمن حصولهم على المعلومات الدقيقة والمحدثة حول نتائج التجنيد والوظائف المتاحة، من المهم التأكد من إدخال البيانات الصحيحة لتفادي أي تأخير أو مشاكل في الوصول إلى النتائج المطلوبة.

شروط التقديم على التجنيد الموحد

توجد مجموعة من المعايير التي يجب على المواطنين اتباعها عند التقديم لوظائف التجنيد الموحد، وكانت وزارة الدفاع قد أفصحت عن الفرص الوظيفية المتاحة التي تتراوح بين رتبة جندي و رقيب، الشروط المطلوبة تشمل ما يلي:

1. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

2. النجاح في جميع الاختبارات المقررة للقبول.

3. لا يجوز أن يكون المتقدم موظفا في أي جهة حكومية.

4. يجب أن يكون المتقدم متزوجا من امرأة سعودية.

5. ينبغي ألا يكون المتقدم قد أدين في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.

6. يجب أن يكون المتقدم معروفا بحسن السير والسلوك.