هاتف من سامسونج بسعر رخيص ومن غير واحد تقريبا.. فرصة وجتلك لعندك

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل هاتف من سامسونج بسعر رخيص، حيث أن الهاتف الذكي أصبح من أهم الأشياء التي يجب أن تكون بحوزة الإنسان وخاصة بعد التقدم الهائل الذي شهدته الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، فمن خلال الهاتف يمكن للشخص التواصل مع الآخرين ومعرفة أخبار العالم، ومن خلال الهاتف يمكن للشخص أيضا إنجاز الكثير من الأعمال.

هاتف من سامسونج بسعر رخيص

نستعرض معكم من خلال السطور التالية، أهم الهواتف التي تصنف من ضمن هاتف من سامسونج بسعر رخيص، يعد هاتف Galaxy A04e، من ضمن هذه الفئة والذي يتميز بالمميزات التالية:

يعد هاتف Galaxy A04e من أفضل أجهزة الهواتف الاقتصادية، تم إصدار الهاتف وطرحه في الأسواق عام 2023.

الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة، كما أنه يحتوي على ذاكرة هاتف 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت.

أما عن ذاكرة الجهاز العشوائية فهي تأتي بسعة 3 و 4 جيجا بايت.

البطارية الخاصة بالجهاز 5000 ملي أمبير.

كاميرات الجهاز الخلفية تتكون من كاميرتين، دقتها 13 ميجابكسل.

شاشة الجهاز بحجم 6.5 بوصة.

سعر الهاتف الذي يحتوي 3 ميجا بايت و32 جيجا بايت حوالي 3700 جنيه مصري.

بينما يبلغ الجهاز الذي يحتوي على 64 جيجا بايت و 3 ميجا بايت حوالي 4140 جنيه.

هاتف Samsung Galaxy A14 4G

ثاني جهاز معنا من فئة هاتف من سامسونج بسعر رخيص هو جهاز Samsung Galaxy A14 4G، والذي يتميز بعدة مميزات من أهمها ما يلي: