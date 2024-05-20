استعلم عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ترم ثاني 2024 || نتائج رابعة و خامسة برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2024 محافظة القاهرة والجيزة، يترقب الآلاف من طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي موعد ظهور نتيجة اختبارات نهاية العام الدراسي التي قد انتهت بشكل كامل خلال الأسبوع الماضي، حيث ينتظر الطلاب اعلان النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد أكدت على اقتراب موعد اعلان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 محافظة الجيزة ومختلف المحافظات المصرية، كما قامت الوزارة بطرح رابط الاستعلام الإلكتروني عن النتائج، وفيما يلي نستعرض معكم كافة التفاصيل حول رابط وخطوات الاستعلام.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2024

أكدت بعض المصادر المطلعة ان لجان التصحيح قد شارفت على انهاء اعمالها بالنسبة للصف الرابع والخامس الابتدائي 2024، حيث انه من المتوقع ان يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة ومختلف المحافظات الأخرى خلال الأسبوع الحالي بحد اقصى، وذلك فور انتهاء إجراءات المراجعة واعتماد النتائج من قبل المحافظين ورفعها عبر المواقع المعتمدة.

وقد تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 عبر الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار مساعدة الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن نتائج ذويهم بطريقة إلكترونية.

استعلام نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024

من خلال بوابة التعليم الإلكتروني، يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 والتي سيتم إتاحتها بالألوان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: