هاتف بسعر رخيص ويستاهل الفلوس .. سعر realm gt neo 6

يهتم الكثير من المهتمين بعالم الهواتف الذكية بمعرفة سعر realm gt neo 6،حيث قد تم اصدار هذا الهاتف مؤخرا من قبل الشركة الصينية ريلمي، كما يتمتع الجهاز بوجود العديد من المميزات في الذاكرة والشاشة كما أن سعر الهاتف يناسب العديد من الفئات لذلك فيحرص العديد على اقتناء هذا الهاتف.

سعر realm gt neo 6

يتمثل سعر هاتف realm gt neo 6 في الآتي:

يصل سعر الهاتف الى 290 دولار أمريكي.

يصل سعر الهاتف نحو 13 ألف جنيه مصري.

من المقرر أن يتم طرح هذا الجهاز في الأسواق المصرية في منتصف شهر مايو 2024.

مواصفات جهاز realm gt neo 6

من أهم المواصفات التي يتمتع بها جهاز realm gt neo 6 ما يلي:

يتميز الهاتف بأنه شاشة من طراز اوليد.

يبلغ قياس شاشة الهاتف نحو 6.78 بوصة.

تصل دقة شاشة الهاتف إلى 2780 بيكسل.

تدعم الشاشة معدل التحديث السريع وهو حوالي 120 هرتز.

تمتاز لوحة الشاشة انها مصنوعة من مادة الإنارة.

يوجد بالهاتف كاميرا خلفيه من نوع المستشعر الرئيسي Sony IMX 882.

تتميز الكاميرا بان دقتها عاليه تصل الى 50 ميجا بيكسل.

توجد الكاميرا عدسة فائقة الاتساع.

تصل سعة بطارية الهاتف الى 5500 مللي امبير.

شاحن هذا الجهاز سريع حيث يصل الى شحن 50% من الجهاز في وقت 12 دقيقة.

عيوب هاتف realm gt neo 6

يتعرض هاتف realm gt neo 6 إلى عدد من الانتقادات نظرا للعيوب التي بها ومن أبرز العيوب ما يلي: