تردد مجموعة قنوات ام بي سي MBC بالكامل أخر اصدار بتحديث 2024

تعتبر قنوات MBC من أكثر القنوات الفضائية شهرة في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام التي تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، ومن أجل ضمان الاستمتاع بمشاهدة هذه القنوات بجودة عالية، يجب ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك بشكل صحيح، وعبر موقعنا البديل، سنوضح لك خطوات ضبط تردد قنوات MBC على الرسيفر، بالإضافة إلى المواصفات اللازمة للريسيفر لضمان أفضل تجربة مشاهدة.

تردد قنوات ام بي سي كاملة 2024

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز الحزمة MBC 1 11470 V 27500 شرقية MBC 3 11470 V 27500 شرقية MBC 4 11470 V 27500 شرقية MBC Action 11470 V 27500 شرقية MBC 2 11470 V 27500 شرقية MBC Bollywood 11470 V 27500 شرقية MBC DRAMA 11470 V 27500 شرقية MBC IRAQI HD / SD 11315 V 27500 – MBC 5 11559 V 27500 غربية MBC 4 11559 V 27500 غربية MBC 3 11559 V 27500 غربية MBC Action 11559 V 27500 غربية MBC 2 11559 V 27500 غربية MBC MAX 11559 V 27500 غربية MBC Bollywood 11559 V 27500 غربية MBC DRAMA 11559 V 27500 غربية MBC MASR 12015 V 27500 – MBC MASR 2 11823 V 27500 –

خطوات ضبط تردد قنوات MBC على الرسيفر