تردد مجموعة قنوات ام بي سي MBC بالكامل أخر اصدار بتحديث 2024

تعتبر قنوات MBC من أكثر القنوات الفضائية شهرة في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام التي تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، ومن أجل ضمان الاستمتاع بمشاهدة هذه القنوات بجودة عالية، يجب ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك بشكل صحيح، وعبر موقعنا البديل، سنوضح لك خطوات ضبط تردد قنوات MBC على الرسيفر، بالإضافة إلى المواصفات اللازمة للريسيفر لضمان أفضل تجربة مشاهدة.
تردد قنوات ام بي سي كاملة 2024
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|الحزمة
|MBC 1
|11470
|V
|27500
|شرقية
|MBC 3
|11470
|V
|27500
|شرقية
|MBC 4
|11470
|V
|27500
|شرقية
|MBC Action
|11470
|V
|27500
|شرقية
|MBC 2
|11470
|V
|27500
|شرقية
|MBC Bollywood
|11470
|V
|27500
|شرقية
|MBC DRAMA
|11470
|V
|27500
|شرقية
|MBC IRAQI HD / SD
|11315
|V
|27500
|–
|MBC 5
|11559
|V
|27500
|غربية
|MBC 4
|11559
|V
|27500
|غربية
|MBC 3
|11559
|V
|27500
|غربية
|MBC Action
|11559
|V
|27500
|غربية
|MBC 2
|11559
|V
|27500
|غربية
|MBC MAX
|11559
|V
|27500
|غربية
|MBC Bollywood
|11559
|V
|27500
|غربية
|MBC DRAMA
|11559
|V
|27500
|غربية
|MBC MASR
|12015
|V
|27500
|–
|MBC MASR 2
|11823
|V
|27500
|–
خطوات ضبط تردد قنوات MBC على الرسيفر
- اضغط على زر Menu في الريموت.
- اختر خيارات Options.
- اختر تثبيت Installation.
- حدد القمر Nilesat/ Arabsat.
- أدخل التردد المطلوب.
- أدخل معدل الترميز 27500 واضغط موافق Ok.
- بعد البحث، اضغط حفظ Save.
- مواصفات الريسيفر لمشاهدة قنوات MBC
- جهاز استقبال عالي الدقة.
- صحن قمر صناعي متوافق مع العرض عالي الدقة ومضبوط على نايلسات 201/301.
- بالتأكد من هذه المواصفات، ستتمكن من مشاهدة قنوات MBC بجودة عالية.