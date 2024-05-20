تردد مجموعة قنوات ام بي سي MBC بالكامل أخر اصدار بتحديث 2024

mo saeed آخر تحديث
تردد مجموعة قنوات ام بي سي MBC بالكامل أخر اصدار بتحديث 2024

تعتبر قنوات MBC من أكثر القنوات الفضائية شهرة في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام التي تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، ومن أجل ضمان الاستمتاع بمشاهدة هذه القنوات بجودة عالية، يجب ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك بشكل صحيح، وعبر موقعنا البديل، سنوضح لك خطوات ضبط تردد قنوات MBC على الرسيفر، بالإضافة إلى المواصفات اللازمة للريسيفر لضمان أفضل تجربة مشاهدة.

تردد قنوات ام بي سي كاملة 2024

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزالحزمة
MBC 111470V27500شرقية
MBC 311470V27500شرقية
MBC 411470V27500شرقية
MBC Action11470V27500شرقية
MBC 211470V27500شرقية
MBC Bollywood11470V27500شرقية
MBC DRAMA11470V27500شرقية
MBC IRAQI HD / SD11315V27500
MBC 511559V27500غربية
MBC 411559V27500غربية
MBC 311559V27500غربية
MBC Action11559V27500غربية
MBC 211559V27500غربية
MBC MAX11559V27500غربية
MBC Bollywood11559V27500غربية
MBC DRAMA11559V27500غربية
MBC MASR12015V27500
MBC MASR 211823V27500

خطوات ضبط تردد قنوات MBC على الرسيفر

  • اضغط على زر Menu في الريموت.
  • اختر خيارات Options.
  • اختر تثبيت Installation.
  • حدد القمر Nilesat/ Arabsat.
  • أدخل التردد المطلوب.
  • أدخل معدل الترميز 27500 واضغط موافق Ok.
  • بعد البحث، اضغط حفظ Save.
  • مواصفات الريسيفر لمشاهدة قنوات MBC
  • جهاز استقبال عالي الدقة.
  • صحن قمر صناعي متوافق مع العرض عالي الدقة ومضبوط على نايلسات 201/301.
  • بالتأكد من هذه المواصفات، ستتمكن من مشاهدة قنوات MBC بجودة عالية.
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mo saeed

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