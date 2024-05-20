استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات بجودة HD دون تقطيع .. إشارة واضحة وقوية

ازداد البحث كثير عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، تلك القناة الفضائية التي تتميز بمستواها الثقافي الذي يتناول كافة نواحي الحياة البرية والبحرية وعالم الفضاء فقد اتخذت القناة من الكون مادة علمية لمحتواها، حيث تعمل القناة على بث الكثير من أسرار الكون الغريب من خلال برامجها وفقراتها التي تقدمها على مدار اليوم، مما جذب انتباه الكثير من محبي الثقافة والعلم والطبيعة حول العالم، ولذلك ازداد البحث عن تردد القناة بشكل يومي وذلك بعد تغير التردد الخاص بها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقزم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم عدد كبير من البرامج الثقافية والطبيعية على قناتها بشكل دوري، ويرجع سبب تغير تردد القناة هو حرص القناة على تحسين جودة البث الخاصة بها وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: ناشيونال جيوغرافيك.

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو: 11411.

يمكن ضبط استقطاب اتجاه القناة بشكل أفقي.

أما عن معدل ترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 30000.

معدل تصحيح خطأ القناة ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

القناة: ناشيونال جيوغرافيك.

ترد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات هو: 11526.

أما استقطاب اتجاه القناة فهو: أفقي.

أما عن معدل ترميز القناة فهو: 27500.

وبالنسبة لمعدل تصويب الخطأ فهو ⅚.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تمتاز قناة ناشيونال جيوغرافيك بالكثير من المميزات التي تجعل المشاهد يبحث دائما عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: